Воронеж, , 17:00 — REGNUM

Второй миллион тонн зерна получили воронежские хозяйства по данным на 25 июля. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, в общей сложности уже обмолочено 620 тыс. гектаров — это 42% от всей уборочной площади зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность по области составляет 33,8 центнера с гектара, валовой сбор — 2094 тыс. тонн.

Урожай зерновых Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В сутки аграрии успевают проходить около 20 тыс. гектаров. Однако из-за дождей, говорят в департаменте аграрной политики региона, уборочную приходится периодически прерывать.

Озимая пшеница на 25 июля обмолочена на площади 480,4 тыс. га или 64% площадей, урожайность составляет 35,5 центнера с гектара, валовой сбор — 1704,4 тыс. тонн. Горох уже убран на 61% площадей (13,4 тыс. га), его урожайность в среднем — 17,8 центнера с гектара, валовой сбор — 24 тыс. тонн. На 30% площади убран ячмень, в общей сложности уже получено 333 тыс. тонн, средняя урожайность — 29 центнера с гектара.

Самую высокую урожайность — выше 40 центнеров с гектара — отмечают в Лискинском, Нижнедевицком (по 48,6 центнеров с гектара), Хохольском (47 центнеров с гектара), Острогожском (44,4 центнера с гектара), Семилукском (43,3 центнера с гектара), Репьевском (42 центнера с гектара), Новоусманском (40,8 центнера с гектара), Рамонском (40,4 центнера с гектара) районах.

Отметим, что по итогам 2018 года воронежские аграрии получили урожай зерновых в 4,2 млн тонн.