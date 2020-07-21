Ростов-на-Дону, , 09:54 — REGNUM Федеральное агентство морского и речного транспорта объявило запрос предложений в электронной форме, результатом которого станет выбор подрядчика на реализацию второго этапа основного периода строительства Багаевского гидроузла на р. Дон. Контракт оценивается в свыше 21 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Финансирование работ будет проходить за счёт средств федерального бюджета. Начальная цена лота — 21 014 444 600 рублей. В стоимость входит восстановление лесного массива, проведение раскопок выявленных объектов археологического наследия, восстановление трассы протяжённостью 2,4 км, рекультивация земель и многое другое.

Место выполнения работ — Манычское сельское поселение Багаевского района Ростовской области, район острова Арпачинский (Белый), 4,4 км ниже устья притока реки Дон — реки Маныч. Завершить работы исполнитель должен до 4 декабря 2023 года.

Напомним, проект строительства Багаевского низконапорного гидроузла был включён в госпрограмму «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)» и оценивался в 22 млрд рублей. Строительство ведут с 2018 года. В сентябре 2019 года власти Ростовской области сообщили о приостановке строительства из-за нереста — продолжались только работы, которые не влияли на нерест. Отмечалось, что после этого стройка войдёт в обычный режим. Одновременно со строительными работами на первом этапе шла расчистка дна от частей судов и взрывоопасных предметов военных времён.

Росморречфлот выступает госзаказчиком, а федеральное бюджетное учреждение «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» выполняет обязанности застройщика.