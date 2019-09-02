Ростов-на-Дону, , 10:40 — REGNUM В связи с нерестом работы по строительству Багаевского гидроузла на реке Дон в Ростовской области приостановлены. Об этом сообщает управление информационной политики региона.

«Подрядчик выполняет компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Строительство Багаевского гидроузла продолжается. Есть отклонения от графика, но мы продолжаем участвовать в реализации этого проекта. Часть средств на строительство, которые были запланированы по программе Росморречфлота, перераспределена на другие объекты с целью их эффективного расходования. Это довольно рутинная процедура. В дальнейшем, когда стройка войдет в обычный ритм, состоится обратный трансфер», — сказал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Отставание от графика также связано с расчисткой акватории от фрагментов судов и взрывоопасных предметов времен войны. Работы, не препятствующие нересту рыбы и расчистке акватории, продолжаются.

Срок завершения первого этапа строительства — до 25 декабря 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что строящийся объект внесён в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)». Стоимость гидроузла на реке Дон составляет 22 млрд рублей.

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