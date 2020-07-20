Горно-Алтайск, , 11:37 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано 388 туристических баз, из которых лишь 118 получили согласование на возобновление работы в условиях эпидемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотренадзора.

Напомним, туристическим объектам региона разрешили открыться с 3 июля. Для этого турбазы и гостиницы должны соответствовать определённым требованиям.

«Руководители туробъектов должны подать уведомления в Управление Роспотребнадзора о начале деятельности, к которому нужно приложить план мероприятий по соблюдению противоэпидемического режима в период короновирусной инфекции», — отметили в управлении.

По ситуации на 20 июля разрешение не смогли получить более двух третей предприятий. Как отмечается, отдых в туристических объектах, не получивших согласование Роспотребнадзора не гарантирует безопасности для здоровья гостей республики.

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