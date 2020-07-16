Горно-Алтайск, , 06:28 — REGNUM Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова объявила об открытии программы поездок в Республику Алтай и Алтайский край. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам конференции, посвящённой программе доступного отдыха на Алтае.

Чиновник отметила, что задачей Ростуризма в этом году стало формирование доступных туристических направлений по стране — от Калининграда до Владивостока.

По словам гендиректор компании «Пегас Туристик» Анны Подгорной, благодаря сотрудничеству туроператоров с агентством, а также региональными властями, удалось значительно снизить стоимость пакетных туров. Так, минимальная цена на неделю за человека в отеле с питанием составит 19 тыс. рублей при средней цене 24 тыс. При этом разработано 20 вариантов туров.

Самолёты с туристами будут летать в Горно-Алтайск из Москвы и Санкт-Петербурга три и два раза в неделю соответственно. Глава республики Олег Хорохордин отметил, что всего из Горно-Алтайска выполняется 47 авиарейсов в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля первый чартерный рейс с 160 туристами на борту прибыл из Москвы в Бурятию. Прилёт самолёта дал старт программе, которая продлится до сентября.

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