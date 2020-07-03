Горно-Алтайск, , 06:16 — REGNUM В Республике Алтай с 3 июля могут возобновить работу туристические объекты, а также кафе и рестораны. По словам главы региона Олега Хорохордина, фактически с сегодняшнего дня открывается туристический сезон, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Впрочем, эпидемиологическая обстановка остаётся сложной, в связи с чем на всех открывающихся объектах принимаются меры безопасности. Глава отметил, что туробъекты и заведения общепита должны безусловно выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

В числе этих требований — регулярная дезинфекция помещений, обеззараживание открытых пространств. Работники должны провериться на коронавирус, перед тем как приступать к работе.

При этом на территории республики сохраняется требование носить маски при нахождении в общественных местах. По словам Олега Хорохордина, полное снятие противоэпидемических мер будет зависеть от соблюдения гражданами требований.

«По-прежнему остаются под запретом все массовые мероприятия. Кинозалы, театры, музеи, ночные клубы и другие развлекательные центры также закрыты до особого распоряжения», — отметили в правительстве.

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