Минск, , 15:16 — REGNUM Белоруссия намерена и дальше продолжать работу по диверсификации географии экспортных поставок, освоению новых рынков. Об этом сегодня, 15 июля, на встрече с активом Витебской области заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Читайте также: Товарооборот Белоруссии с Россией снизился до $35,55 млрд

«Мы очень многое сделали за эти годы. Под 90% мы торговали в России. Сегодня 47%, если взять вообще экспорт, — подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба главы государства. — То есть мы ушли на другие рынки. Это величайшее завоевание».

Также по теме: Лукашенко о Белоруссии: «Будем защищать всеми законными методами»

Лукашенко подтвердил, что в Минске будут постепенно уходить к формуле экспорта по принципу «треть-треть-треть», когда по трети поставок будет приходиться на Россию и на рынки ЕАЭС, Евросоюз, а также страны «дальней дуги».

«Мы к этому обязательно придем, и придем в новой пятилетке», — уверен Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что экспорт станет основным направлением деятельности Белоруссии.

«Экспорт — это валюта. Без валюты страна существовать не может. И эту валюту надо заработать», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным белорусского посольства, по итогам 2019 года товарооборот Белоруссии с Россией снизился на 0,5% до $35,55 млрд. При этом в совокупной белорусской внешней торговле товарами на долю России по-прежнему приходится почти половина.