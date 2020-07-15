Хабаровск, , 08:23 — REGNUM Большой резонанс, который приобрело дело губернатора Сергея Фургала, заставляет пристальнее присмотреться к его финансовой империи. Какова ее история, властители и не сотрясали ли ее конфликты, разбиралась корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова.

Сергей Фургал Иван Шилов © ИА REGNUM

Действительно, как показывает недавняя история, Сергей Фургал, его бизнес-партнер Николай Мистрюков и Павел Бельский ладно владели долями в нескольких компаниях. Кстати, Мистрюков в ноябре 2019 года был задержан и помещен под стражу. Мистрюкову вменялся ряд пунктов статьи «Убийство» УК РФ.

Интересно, что и Фургала задержали в ходе расследования убийств, совершенных в Амурской области и Хабаровском крае. Но иски, поданные супругой Сергея Фургала к Павлу Бельскому в июне 2020 года также представляет немалый интерес.

Читайте подробности в статье Анастасии Степановой «Губернатор Фургал: от шторма в бизнес-империи до камеры в СИЗО».