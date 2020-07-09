9 июля 2020 | Время чтения 9 мин

Задержанию губернатора Сергея Фургала предшествовали арест бизнес-партнёра и судебные разборки внутри фирм, где он или его супруга имеют доли. К одному из активов четы на днях подан банкротный иск.

Анастасия Степанова, , 06:23 — REGNUM Следом за своим бизнес-партнёром под уголовное дело попал и действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого задержали 9 июля 2020 года. Он проходит фигурантом в деле об убийстве нескольких дальневосточных бизнесменов. Задержанию высокопоставленного чиновника, чья семья имеет обширные бизнес-интересы в регионе, предшествовали некоторые разногласия с бизнес-партнёрами, а также арест бывшего депутата краевой думы Николая Мистрюкова, который до сих пор фигурирует как совладелец долей в компаниях семьи Фургала. ИА REGNUM попыталось проанализировать ситуацию в бизнес-империи хабаровского губернатора.

Сергей Фургал Khabkrai.ru

Задержание губернатора

9 июля 2020 года Следственный комитет РФ сообщил о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала в рамках расследования уголовного дела по деятельности преступной группы, которая в 2004—2005 годы промышляла убийствами бизнесменов Амурской области и Хабаровского края. Дело ведёт ГУ по расследованию особо важных дел СК РФ, а оперативное сопровождение оказывает ФСБ. Фургалу инкриминируют ряд статей УК РФ — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга» и прочие.

В ближайшее время следователи поставят перед судом вопрос об аресте фигуранта. Расследование дела, по которому ранее были задержаны четверо человек, будет продолжено. На сегодня проверяется причастность преступной группы к событиям не только в двух озвученных регионах, но и в Приморском крае.

Пока решается судьба Фургала, исполнять обязанности главы региона будет замглавы областного правительства Юрий Золочевский.

По этому же делу в ноябре 2019 года уже был задержан депутат хабаровской думы Николай Мистрюков, которого по ходатайству следствия поместили под стражу. Меру пресечения ему избрал Басманный суд Москвы. Мистрюкову вменялся ряд пунктов статьи «Убийство» УК РФ.

Бизнес-связи Фургала и Мистрюкова

В некоторых СМИ Мистрюкова называют бывшим бизнес-партнёром Сергея Фургала, вот только, по данным ЕГРЮЛ, общий бизнес у экс-депутата и действующего губернатора всё же остался, хоть доли в нём высокопоставленный чиновник и передал в доверительное управление.

Этих двух граждан связывают между собой как минимум две действующие компании — ООО «Алькума» и ООО «Дальпромснаб». В обеих директором до сих пор числится Николай Мистрюков, которому принадлежат доли по 25%. Ещё столько же у Фургала. Они находятся в доверительном управлении ООО «Скрап Фар Ист».

«Алькума», созданная в селе Мичуринское Хабаровского края в августе 2000 года, специализируется на предоставлении услуг для бизнеса, а «Дальпромснаб», учреждённый в селе Ракитное в 2003 году, управляет недвижимостью. В обеих компаниях по 50% доли имеет Павел Бальский.

Доли всех участников в обеих компаниях находятся в залоге у «Восточного экспресс банка» по кредиту, выданному в 2017 году.

С Мистрюковым тогда ещё не губернатор Фургал также участвовал в создании футбольного клуба «Миф-Хабаровск», который проработал пару лет (в 2006—2007 годы) и был ликвидирован. Через работавшую в 2007—2009 годы компанию «Модерн Сити» губернатор знаком с главой фонда защиты предпринимательства и личности «Альфа-ДВ» и соучредителем региональной общественная организация «Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Валерием Сухоносовым.

Николай Мистрюков в своём активе имеет также 100% доли ООО «Хабаровский электросталеплавильный завод», учреждённого в декабре 2011 года.

Крепкие деловые связи у бывшего депутата и с супругой Фургала — Ларисой Стародубовой. Вдвоём они владеют консультационной компанией «Диалог», что учреждена незадолго до избрания Фургала губернатором — в августе 2018 года. Также в активе бизнес-партнёров по 25% долей в ООО «Управляющая компания «Амурсталь», созданная в 2017 году как головной офис крупного завода Дальнего Востока (владелец 50% — Павел Бальский). Управляет последним ООО Григорий Фрейдин — совладелец кемеровского ООО «Морион», которое работало в 2017—2019 годы в сфере производства лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Доли в нём также имели Бальский (глава национального союза ветеранов дзюдо) и Денис Ременяко (соучредитель фармацевтического холдинга «Гранд Капитал»).

Мистрюкова и Стародубову также связывает ООО «Сталком», созданное в 2006 году с тем же Бальским для обработки отходов и лома черных металлов. Доли заложены по кредиту, полученному в «Восточном экспресс банке».

Что происходит в бизнес-империи четы Фургал?

У губернатора Фургала и его супруги даже в масштабах страны довольно обширная бизнес-империя. После избрания на высокий пост их активы были переданы в управление уже известного ООО «Скрап Фар Ист». Последнее работает в сфере обработки отходов и лома драгоценных металлов с 2010 года, принадлежит директору Георгию Гельферу и Артёму Михееву. Последний в Иркутске некоторое время назад занимался оптовой продажей лома и отходов металлов (в апреле 2020 года доля была продана).

Помимо вышеперечисленных активов, Стародубовой принадлежит 25% в ООО «Торэкс-Хабаровск» (75% доли с 2017 года у ООО «Армада», директор с марта 2020 года — Григорий Фрейдин). Общество занимается производством стали в слитках и владеет сталелитейным ООО «Амурметалл-литьё».

В «Торэкс-Хабаровск» доли владельцев заложены по кредитам, выданным в «Восточном экспресс банке». При этом последний залог оформлен в феврале 2020 года.

Стародубова — собственник 25% доли в ООО «Торэкс» (обработка отходов и лома чёрных металлов). Оставшиеся 75% с сентября 2019 года числятся всё за той же «Армадой», но в ЕГРЮЛ со 2 июля 2020 года есть пометка, что эти «сведения недостоверны».

Дела судебные

В бизнес-империи не всё гладко. ИА REGNUM стало известно о конфликте интересов с Павлом Бальским, а также основным владельцем «Торэкс-Хабаровск» — московским АО «Армада», учреждённым Иваном Манохиным.

За два последних года Лариса Стародубова стала фигурантом десяти судебных споров, связанных с бизнес-партнёрами. Одни из последних исков были поданы в июне 2020 года к Павлу Бальскому, «Восточному экспресс банку» и Оксане Мисана. Истец требовала признать недействительным расторжение договоров поручительства, договоров залогов долей, но оба иска были возвращены заявителю без рассмотрения.

17 июля хабаровский арбитраж рассмотрит иск супруги губернатора к «Торэкс-Хабаровск» о понуждении предоставить некие документы. Подробности дела пока неизвестны.

На 14 июля назначено заседание, в рамках которого Стародубова требует признать недействительным договор отчуждения 25% доли в уставном капитале компании «Торэкс», применить «последствия недействительности сделки в виде восстановления права собственности на долю за Мистрюковым Н. В.». Истица ссылается «на нарушение своих прав преимущественной покупки доли». Мистрюков и «Армада» выступают в деле ответчиками. Ранее суд по этому спору отказался налагать запрет на проведение общих (в том числе внеочередных) собраний участников по вопросу досрочного прекращения полномочий генерального директора.

Оспаривала Стародубова и смену директора в «Торэкс-Хабаровск», но в конце июня 2020 года арбитраж отказал в признании «недействительным решения внеочередного общего собрания участников, оформленного протоколом от 27.02.2020 по вопросу досрочного прекращения полномочий генерального директора Кузнецова С. А. и назначения на эту должность Фрейдина Г. Я.».

Но и на этом корпоративные споры не закончились. 13 августа 2020 года арбитраж Хабаровского края начнёт рассматривать иск компании «Скрап Фар Ист», управляющей долями Стародубовой и Фургала во всех активах. Ответчиком в деле выступает ООО «Торэкс-Хабаровск», с которого требуют 327 010 100 рублей 28 копеек. Подробности дела пока неизвестны.

С ноября 2019 года в том же арбитраже в стадии «приостановлено» находится иск «Армады» к бывшему директору «Торэкс-Хабаровск» Кузнецову о взыскании убытков. Требования основаны на договоре кредитования от января 2017 года, подписанном с ПАО «Восточный экспресс банк», по которому «без согласования с кредитором ни одно из лиц, входящих в группу компаний, не вправе осуществлять предоставление поручительств».

"В нарушение данного пункта ООО «Торэкс-Хабаровск» 26.08.2019 г. с АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» были заключены три договора поручительства №594−19, 595−19, 596−19 в пользу «Скрап Фар Ист». Пунктом 4.2. кредитного договора предусмотрена ответственность за нарушение п. 2.4. в виде штрафа. На основании п. 4.2. кредитором со счета ООО «Торэкс-Хабаровск» было произведено списание штрафа в сумме 62 607 976 рублей. По мнению истца, руководитель ООО «Торэкс-Хабаровск» Кузнецов С. А. при заключении договоров поручительства действовал недобросовестно, в разрез интересам организации», — отмечалось в материалах дела.

С бывшего директора требуют более 78,676 млн рублей убытков.

Замыкает список проблем четы Фургал — банкротный иск к ООО «Торэкс». Его в арбитраж Хабаровского края подало 6 июля 2020 года АО «МСП Банк». Третьими лицами в спор приглашены Управление Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО, ООО «Скрап Фар Ист», УФНС России по Хабаровскому краю. В качестве арбитражного управляющего истец предлагает члена союза арбитражных управляющих «Возрождение».

Сумма долга, послужившая основанием для обращения в суд — 500 513 666,77 рубля. Дело пока к производству не принято.

А 8 июля 2020 года схожий банкротный иск получила и компания «Скрап Фар Ист». Сумма фигурировала та же.

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