Цуг, Швейцария, , 11:08 — REGNUM В период с 14 по 26 июля текущего года обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены для технического обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба оператора проекта компании Nord Stream AG.

«С 14 по 26 июля 2020 г. компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода для проведения работ по регулярному техническому обслуживанию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что такое техобслуживание является регулярным и входит в ежегодный цикл планово-предупредительных ремонтов, являясь ключевым элементом долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода.

Кроме этого, отмечается, что график данных работ был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

При этом уточняется, что все работы по техобслуживанию газопровода будут проводиться с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности для ограничения распространения SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 июля стало известно, что газопровод «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года.