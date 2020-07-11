Анкара, , 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года. Об этом 11 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, ранее турецкая государственная нефтегазовая компания Botas сообщила, что «Голубой поток» временно будет выведен из эксплуатации с 13 по 29 мая для технического обслуживания.

При этом, несмотря на то, что указанный срок прошел, газ по «Голубому потоку» не поставляется компанией «Газпром», и дата, когда газопровод снова начнет эксплуатироваться, по сообщениям источников в данной сфере из России и Турции, на сегодняшний день неизвестна.

Также российский источник рассказал агентству, что в настоящее время Турции хватает поставок газа через «Турецкий поток», и нет смысла использовать для этого два газопровода.

Кроме этого, среди причин простоя газопровода называется сокращение Турцией закупок российского природного газа из-за большей ориентации на импорт сжиженного природного газа (СПГ).

Напомним, газопровод «Голубой поток» был построен в 2002 году и сдан в эксплуатацию в 2003-м. Его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год.