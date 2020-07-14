Хабаровск, , 10:38 — REGNUM В Хабаровском крае на прошедших выходных завершился промышленный лов горбуши в Амуре и Амурском лимане. На добычу выходили 19 предприятий.

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Рыболовецкие предприятия отчитались о добытых 1315 тоннах горбуши, а квота была выделена на сезон — 3013 тонн. Освоено всего 43%. На 7 июля нерестилища горбуши были заполнены на 50% от плановых цифр, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Горбуша с южного морского побережья Хабаровского края пошла на нерест в реки Приморья, обеспечив рыбакам региона наилучшие уловы с 2004 года.

Идущую в бассейн Амура на нерест горбушу сменила кета, но так как лов этого вида лососей в сезоне-2020 запрещён, то до августа-сентября, пока не пойдёт осенняя кета, промысел на реках края летней кеты закрыт.

Ситуация с добычей, по мнению рыбаков, ухудшилась в связи с тем, что 7 июля 2020 года вступил в силу приказ Минсельхоза РФ, который запрещает коммерческим предприятиям ловить красную рыбу плавными сетями.

Для рыбодобытчиков это сродни катастрофе: во-первых, сильное течение в Амуре не всегда позволяет выставить невод или соорудить «заездок», а во-вторых, многие оказались не готовы к такому скоропалительному изменению правил добычи краснорыбицы.

Как сообщало ИА REGNUM, Росрыболовство утвердило максимальные объёмы добычи лосося: лосося 36,164 тыс. тонн, из них горбуши — 7,965 тыс. тонн, кеты — 27,067 тыс. тонн.