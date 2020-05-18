Хабаровск, , 08:26 — REGNUM 1 июня в Хабаровском крае начнётся лососёвая путина, которая продлится до 10 октября. Власти определились и с объёмами добычи рыбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Местами вылова тихоокеанских лососей и гольцов определены Амур и Амурский лиман, а так же Северо-Охотоморская и Приморская подзоны.

Росрыболовство утвердило максимальные объёмы добычи лосося. В документе указано, что предприятия Хабаровского края могут добыть лосося 36,164 тыс. тонн, из них горбуши — 7,965 тыс. тонн, кеты — 27,067 тыс. тонн.

В подзоне Приморья путина продлится с 1 июня по 10 октября, в Амурском лимане с 10 июня по 15 октября, в Северо-Охотоморской подзоне — с 5 июля по 25 сентября.

В Росрыболовстве отметили, что подготовку к путине рыбаки региона ведут с соблюдением требований Росприроднадзора по профилактике распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, а также на Сахалине путина для прибывающих рабочих начинается с карантина. Однако прибывший на камчатскую путину мигрант из Узбекистана, приехал без приглашения — просто искать работу. В итоге его визита в Усть-Большерецкий район на карантин отправили 40 контактировавших с ним рабочих, а также закрыли больницу посёлка Озерновский.