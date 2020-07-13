Пекин, , 14:50 — REGNUM По итогам июня 2020 года в Китае обновленная модель Volkswagen Viloran стала самой покупаемой в сегменте MPV (компактвэны и минивены). Об этом сообщает издание NJcar.ru.

Всего за отчётный месяц новый минивэн приобрели 4,1 тыс. китайских автолюбителей. При этом спрос на предыдущую версию Viloran в мае нынешнего года был на 40% меньше, чем у новинки.

Обновлённая Viloran базируется на современной «тележке» MQB, которая позволила установить кузов габаритами 5346×1976×1781 мм. Межосевое расстояние авто равно 3180 мм. Количество посадочных мест в машине семь.

Дизайн модели выполнен в духе кроссовера Volkswagen Touareg. Здесь стоит отметить крупную решётку радиатора и хромированные вставки в бампере.

Под капотом обновленной Viloran стоит двухлитровый движок мощностью 186 или 220 л. с., который работает в тандеме с 8-скоростным «автоматом» и системой переднего привода.

Напомним, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в июне текущего года в КНР было реализовано 1,68 млн новых легковушек, что на 6,5% меньше, чем в июне прошлого года.

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