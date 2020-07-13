Москва, , 11:58 — REGNUM В июне 2020 года с результатом 115 тыс. проданных новых авто (без учета LCV) российский авторынок занял пятое место в Европе. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место по реализации новых машин в июне занял французский авторынок, где было продано 233 820 машин. Это на 1,2% больше прошлогоднего результата продаж. Стоит отметить, что на этом рынке положительная динамика наблюдается впервые после пяти месяцев падения продаж.

На втором месте разместился авторынок Германии с результатом в 220 272 проданных автомобиля. Здесь наблюдается падение на 32,3% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров среди европейских авторынков замыкает Великобритания, где было реализовано 145 377 новых машин (-34,9%).

На четвёртом месте Италия, чьи дилеры продали 132 457 машин (-23,2%).

Напомним, по данным Ассоциации европейских производителей автомобилей, в мае текущего года в Европе было реализовано 104 366 новых легких коммерческих машин — на 46,2% меньше, чем год назад.

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