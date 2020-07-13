Хабаровск, , 03:20 — REGNUM После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в арбитраж региона от сталелитейного ООО «Торэкс-Хабаровск» к ООО «Торэкс» за двое суток поступило сразу пять финансовых исков. В обеих компаниях по 25% доли принадлежат супруге Фургала — Ларисе Стародубовой. Иски судами пока не приняты к производству. Самые крупные претензии превышают 145 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

9 июля 2020 года от «Торэкс-Хабаровск», созданного для литья стали в 2016 году, к ООО «Торэкс» (обработка отходов и лома черных металлов) поступило два иска — на 62,83 тыс. рублей и 642 тыс. рублей. Ещё три иска арбитраж получил 10 июля — на 24 тыс. рублей, 25 тыс. рублей и самый крупный — на 145 041 798,5 рубля. Подробности споров пока неизвестны.

Компании связаны между собой через соучредителей. Обе они принадлежат московскому АО «Армада» (75%) и супруге Фургала — Ларисе Стародубовой (25%). Между акционерами на сегодня есть разногласия и судебные споры.

Напомним, Фургал был задержан 9 июля 2020 года. Ему предъявили обвинение в организации убийств и покушений, произошедших 15 лет назад. Сам задержанный вину не признает. Решением Басманного суда Москвы 11 июля ему была избрана мера пресечения — арест на два месяца. В это же время в регионе проходили акции в поддержку избранного главы края, а в компаниях, принадлежащих семье Фургала, идут многочисленные судебные разбирательства, связанные в том числе с попыткой исключения супруги Фургала из числа владельцев одной из фирм.