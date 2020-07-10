Хабаровск, , 04:28 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края 9 сентября 2020 года рассмотрит иск супруги задержанного 9 июля 2020 года губернатора Сергея Фургала — Ларисы Стародубовой. Истица пытается исключить из состава владельцев сталелитейной компании одного из участников — московское АО «Армада». Такое же требование к Стародубовой выдвинула и компания «Армада», передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд несколько месяцев назад. В нём истица потребовала исключить АО «Армада» из владельцев ООО «Торэкс-Хабаровск». Тогда же в суд поступил и иск «Армады» к супруге губернатора с аналогичным требованием. Дела были объединены в одно производство.

Лариса Стародубова также потребовала наложить обеспечительные меры в виде наложения ареста на долю АО в размере 75%, а также запрета отчуждать её. Суд отклонил ходатайство.

Напомним, Сергея Фургала, ставшего фигурантом уголовного дела об убийстве, задержали 9 июля 2020 года. Губернатор своей вины не признает. До избрания меры пресечения Фургал находится в СИЗО Москвы.

Также ранее под арест попал бизнес-партнёр губернатора — бывший хабаровский депутат Николай Мистрюков, который фигурирует как совладелец в компаниях, принадлежащих губернатору и его супруге.