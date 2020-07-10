Нур-Султан, , 14:57 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане сократился на 1,8%. Об этом 10 июля заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

По его словам, сфера услуг за отчетный период сократилась на 5,6%. «Скажу откровенно: во время подготовки данного заседания мне советовали уволить некоторых первых руководителей регионов, ведомств, даже отправить в отставку все правительство», — сказал Токаев.

Он добавил, что не нуждается в политических очках и не собирается играть на публику. «Не в том, как говорится, возрасте и положении», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года уровень инфляции в Казахстане составил 4,2%. В годовом выражении этот показатель составил 7%.

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