Нур-Султан, , 11:00 — REGNUM По итогам января-июня 2020 года уровень инфляции в Казахстане составил 4,2%, сообщили 2 июля в пресс-службе комитета по статистике министерства национальной экономики.

В годовом выражении этот показатель достиг 7%. За первое полугодие продовольственные товары выросли в цене на 7,3%, непродовольственные товары — на 2,6%, платные услуги — на 1,4%. С начала годы фрукты подорожали на 21,2%, овощи — на 15,6%, крупа — на 14,6%, баранина — на 10,7%, сахар — на 10,6%.

Среди непродовольственных товаров наблюдается значительный рост цен на моющие и чистящие средства — на 5,8%, лекарства — на 5,6%, товары личной гигиены — 5,6%.

Правовые услуги и страхование личных транспортных средств подорожало на 10%, услуги в сфере здравоохранения — на 3,4%, услуги парикмахерских — на 2,6%.

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