Москва, , 14:24 — REGNUM Идея с деноминацией рубля является не более чем инструментом для самопиара аналитиков, пропагандирующих ее, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор New Riga Finance Club, к. э. н. Василий Коновалов, комментируя предложение о деноминации российской валюты.

«Несмотря на то, что с последней деноминации прошло более 20 лет, нервное отношение населения к валютным реформам никуда не делось. Поэтому запуск новой деноминации может заставить население с ещё большим недоверием относиться к сбережениям и переводить их в валюту.

Центральный Банк РФ 19 июня 2020 года снизил ключевую ставку до 4,5%, что является абсолютным минимумом за всю историю. Этим завершился пятилетний цикл смягчения денежно-кредитной политики в РФ. Банковский сектор незамедлительно реагировал на каждое снижение ставки сокращением доходности по депозитам.

Сейчас невозможно найти депозит со ставкой выше 6% в надежном банке. Это первая причина сокращения денег на вкладах и ухода в наличные, с которыми предлагают бороться деноминацией.

Во-вторых, во всех непонятных ситуациях население всегда предпочитает наличные. Сейчас многие напуганы последствиями эпидемии коронавируса, длительной самоизоляцией, закрытием границ, голосованием по Конституции.

Думаю, это временное явление. Спрос на наличные будет спадать органически в условиях стабилизации общественно-экономической жизни после коронавируса. Мы считаем, что экстренные меры, в том числе деноминация, только навредят.

Также важна мотивация граждан на инвестирование средств в альтернативные депозитам продукты. Например, в инструменты финансового рынка, среди которых акции и облигации. За последние два года в России происходят структурные изменения модели сбережений.

Только за 2019 г. количество счетов россиян на Московской бирже увеличилось в два раза, и эти темпы только ускоряются, так как новый 100%-ный прирост по данному показателю произошел уже за первое полугодие 2020 г., несмотря на коронавирус.

Сейчас число наших граждан, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 5 млн и продолжает стремительно расти. Большинство банков оперативно меняют структуру продуктов для населения, все большее внимание уделяя инвестициям, а не депозитам.

Данный процесс будет усиливаться при стабилизации ситуации в экономике и органически приведет к постепенному отказу от наличных сбережений в пользу длинных денег на фондовом рынке.

Как сообщает ИА REGNUM, некоторые экономисты предлагают провести деноминацию рубля в России по курсу 1:100.

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