Москва, , 12:11 — REGNUM Жители России всё больше предпочитают иметь наличные денежные средства на руках, а не хранить их в банках. По данным ЦБ РФ, за март и апрель 2020 года только корпорации набрали в финансовых организациях кредитов на 1,444 трлн рублей, что превысило годовое значение. Одновременно со счетов юридических лиц было снято и переведено в наличные около 804 млрд рублей. Об этом сообщает портал Bankiros.ru.

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Отмечается, что обнуляет банковские счета не только бизнес, но и обычные граждане. Так, по на начало июля сумма наличных средств в стране достигла 11,6 трлн рублей.

Как пояснил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, росту денежной массы способствуют не только уход бизнеса в серые схемы, но и граждане РФ, которые до сих пор получают зарплаты в конвертах.

В этой связи Разуваев предложил провести деноминацию рубля по курсу 1 к 100. По его мнению, сейчас для этого самое лучшее время.

«Я думаю, что копейку надо вернуть, бутылка воды — 50 копеек, давно это напрашивается. Считается, что деноминацию надо делать, когда низкая инфляция, а инфляция у нас 3% (в годовом выражении)», — пояснил эксперт.

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