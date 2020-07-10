Штат Калифорния, США, 10 июля 2020, 09:34 — REGNUM Власти американского штата Калифорния начали антимонопольное расследование в отношении компании Google, сообщает Politico.
Отмечается, что данное расследование не имеет отношения к расследованию, которое было запущено в отношении Google в сентябре прошлого года комиссией из прокуроров 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико.
Вместе с тем не сообщается, какие именно аспекты деятельности Google вызвали подозрения у властей Калифорнии.
Напомним, в настоящее время министерство юстиции США изучает монопольное положение компании Google на рынке интернет-поисковиков.
Федеральные чиновники изучают возможность изменения доли Google на рынке поисковых систем за счёт расширения возможности выбора на мобильных устройствах под управлением Android. В течение многих лет компания Google устанавливала собственную поисковую систему по умолчанию на все смартфоны под управлением этой систем, также разрабатываемой Google.
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