Штат Калифорния, США, , 09:34 — REGNUM Власти американского штата Калифорния начали антимонопольное расследование в отношении компании Google, сообщает Politico.

Отмечается, что данное расследование не имеет отношения к расследованию, которое было запущено в отношении Google в сентябре прошлого года комиссией из прокуроров 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико.

Вместе с тем не сообщается, какие именно аспекты деятельности Google вызвали подозрения у властей Калифорнии.

Напомним, в настоящее время министерство юстиции США изучает монопольное положение компании Google на рынке интернет-поисковиков.

Федеральные чиновники изучают возможность изменения доли Google на рынке поисковых систем за счёт расширения возможности выбора на мобильных устройствах под управлением Android. В течение многих лет компания Google устанавливала собственную поисковую систему по умолчанию на все смартфоны под управлением этой систем, также разрабатываемой Google.

Читайте также: Антимонопольщики ЕС заинтересовались сделкой Google и Fitbit — СМИ