Брюссель, , 15:40 — REGNUM Регуляторы Европейского союза начали проверку соответствия сделки между Google и Fitbit на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в отрасли.

В ноябре 2019 года американский гигант Google заключил соглашение о приобретении большинства акций компании Fitbit, являющейся одним из пионеров на рынке фитнес-браслетов. Ожидается, что общая сумма сделки составит $2,1 млрд. В Google рассчитывают закрыть сделку до конца 2020 года.

По данным Financial Times, этой сделкой заинтересовались антимонопольные службы Евросоюза. Сообщается, что две другие компании, также работающие на рынке носимых устройств, получили от регуляторов запрос на оценку влияния этой сделки на конкуренцию на рынке.

В частности, антимонопольщики опасаются, что поглощение Fitbit компанией Google может поставить в невыгодное положение другие приложения для фитнес-браслетов и подобных устройств в сервисе Google Play. Отмечается, что окончательное решение о необходимости проведения антимонопольного расследования будет принято до 20 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года Fitbit вошла в пятёрку крупнейших поставщиков носимых электронных устройств, согласно отчёту компании IDC.

Читайте ранее в этом сюжете: Мировые продажи носимых электронных устройств выросли почти на 30%