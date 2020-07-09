Москва, , 10:43 — REGNUM В Сбербанке растёт количество вкладов физических лиц в валюте. За два месяца жители России положили на счета валюту около на $650 млн, сообщает Frank RG.

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Аналитики считают, что российские граждане несут валюту в Сбербанк, ожидая новую девальвацию в стране.

По данным Frank RG, в мае приток валюты на счета и вклады от физлиц составил $381 млн, в июне — $261 млн. По данным ЦБ, в мае — около $700 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ РФ.

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