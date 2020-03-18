Москва, , 20:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у Банка России. Документ опубликован сегодня, 18 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что еще 12 марта Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении, соответствующий законопроект.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России владел контрольным пакетом акций Сбербанка с момента развала Советского Союза. После стабилизации российской банковской системы встал вопрос о том, что ее регулятор — Банк России — не может владеть тем, что он регулирует — то есть крупнейшим банком.

В итоге, только к концу 2019 году власти довели дело передачи акций Сбербанка от Центробанка правительству до практического воплощения. В итоге Банк России продает контрольный пакет акций Сбербанка Росимуществу по рыночной стоимости. Деньги на эту сделку будут взяты из Фонда национального благосостояния. Получивший эти деньги Центробанк почти всех их перечислит обратно в бюджет.