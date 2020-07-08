Москва, , 08:05 — REGNUM Торги по рублевым парам 7 июля завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,49%, до 71,37 руб., евро/ рубль — на 0,74%, до 80,63 руб., фунт/рубль — на 0,07%, до 89,65 руб. Рубль с открытия торгов перешел в наступление и к закрытию дня добился прогресса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль подорожал к иностранным валютам при снижении нефтяных котировок и американских фондовых индексов. Участники рынка закрывали короткие позиции по рублю в рамках фиксации прибыли после того, как был отыгран негатив по антироссийским санкциям.

Американские инвесторы тоже фиксировали прибыль в акциях опасаясь второй волны коронавируса. Чиновники ФРС США заявили, что без вакцины рост числа случаев коронавируса ограничит потребительские расходы и ударит по рынку труда. Компании столкнутся с новыми проблемами, что негативно скажется на выздоровлении экономики США.

Сегодня, 8 июля, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется выше $40 за баррель. Участники рынка сфокусировались на опубликованной положительной статистике в США и Китае, игнорируя рост числа случаев коронавируса в США. Если им сегодня удастся пройти уровень $44,50, рубль получит хорошую поддержку.

Рубль ослаблялся 13 дней. Так как фьючерс на SP500 торгуется в плюсе, то торги на Мосбирже должны открыться снижением по паре доллар/рубль. Сопротивлением для рубля выступит уровень 71,10. Его пробой поможет продавцам вернуть курс на 70,70 руб.

Читайте также: Колебания рубля неоднородны и неоднозначны