Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 7 июля, рубль движется разнонаправленно в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Колебания рубля все еще очень неоднородны и неоднозначны, но по факту «россиянин» продвинулся именно туда, где его хотели бы видеть компании и власть — выше 70 руб. за один американский доллар.

Нефть 7 июля находится в зоне коррекции. Баррель нефти марки Brent торгуется по $43,01 и снижается, оставляя рубль без дополнительной поддержки.

Рынок все еще нервничает из-за санкционных угроз и поведения долгового сегмента. Но основной стресс, похоже, в биржевых курсах уже учтен.

Краткосрочно, американская валюта может закрепиться в диапазоне 71,50−72,35 руб., евро — в границах 80,80−82,00 руб.

Все выглядит очень логично: при сильном и крепком рубле восстановление отечественной экономики займет больше времени и ресурсов.

К тому же, контролируемая девальвация позволит эффективно перекрыть бюджетный дефицит, что тоже неплохо», — считает эксперт.

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