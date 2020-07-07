Москва, , 14:33 — REGNUM Российская почта должна работать всегда и в любых условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем «Почты России» Максимом Акимовым. Об этом сообщает 7 июня пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что почтовая служба относится к системообразующим отраслям. Она должна работать всегда, и в условиях эпидемии, и в условиях военного времени.

Путин потребовал от Акимова доклада о работе организации.

Как сообщало ИА REGNUM, Акимов доложил главе государства, что «Почта России» добросовестно исполняла свои обязанности в период пандемии. При этом за последние четыре недели выручка почты серьёзно растет, она вернулась на уровень 2019 года.

Читайте также: Акимов доложил Путину о работе «Почты России»