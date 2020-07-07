Москва, , 13:39 — REGNUM В период пандемии коронавирусной инфекции «Почта России» добросовестно продолжала исполнять свои обязанности в качестве федерального оператора почтовой связи. Об этом сегодня, 7 июля, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным проинформировал генеральный директор, председатель правления АО «Почта России» Максим Акимов.

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«Мы не прекращали работу ни на минуту, не сократили людей, продолжали исполнять свои обязательства, прежде всего как федеральный оператор почтовой связи», — сказал Акимов.

Гендиректор «Почты России» доложил главе государства, как компания справлялась с возникающими проблемами и сложностями и как дела обстоят сейчас.

«За последние четыре недели наша выручка серьёзно растет. Мы вернули позиции 2019 года, идём ростом к плану», — подчеркнул Акимов.

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По его словам, в компании значительно «уменьшилась текучка, практически на четверть по сравнению с предыдущим годом», более того, были открыты 5 тысяч новых вакансий.

«Мы продолжили повышение заработных плат. У нас третья волна повышения зарплат прошла 1 мая, мы ее не откладывали. Она коснулась 38 тысяч человек», — добавил руководитель предприятия.

Он подчеркнул, что «Почта России» уже в ноябре проведёт очередную волну повышения, которая коснётся 48 тысяч человек.

«И никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют», — заверил Акимов.

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