Москва, 7 июля 2020, 13:39 — REGNUM В период пандемии коронавирусной инфекции «Почта России» добросовестно продолжала исполнять свои обязанности в качестве федерального оператора почтовой связи. Об этом сегодня, 7 июля, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным проинформировал генеральный директор, председатель правления АО «Почта России» Максим Акимов.
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Гендиректор «Почты России» доложил главе государства, как компания справлялась с возникающими проблемами и сложностями и как дела обстоят сейчас.
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По его словам, в компании значительно «уменьшилась текучка, практически на четверть по сравнению с предыдущим годом», более того, были открыты 5 тысяч новых вакансий.
Он подчеркнул, что «Почта России» уже в ноябре проведёт очередную волну повышения, которая коснётся 48 тысяч человек.
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