Москва, , 14:26 — REGNUM Доходы российских граждан в период самоизоляции действительно сократились. В первую очередь это связано со снижением деловой активности в экономике и приостановкой работы множества частных компаний малого и среднего бизнеса, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Статистика, фиксирующая доходы граждан в этот период ниже 15 тыс. рублей все-таки двоякая. Во-первых, в России очень большой объем «серых» зарплат, а это значит, что полученные данные фиксирует только официальную часть доходов.

Во-вторых, в середине весны государство резко усилило социальную политику, производя неплохие единовременные выплаты.

Чем меньше официально декларируемый доход, тем больше шансов получить помощь от федеральных и муниципальных властей.

А еще год назад молодые семьи с детьми с доходом на каждого менее 18 тыс. рублей стали поучать дотации почти в размере 20 тыс. рублей ежемесячно.

Скорее всего, на фоне пандемии и непростого времени с потерей части зарплаты многие граждане и решили воспользоваться льготой, отталкиваясь именно от реалий «белой» зарплаты. Нужно отметить, что они еще долго держались и не обращались за такими выплатами.

Но пока не прошли два шока — мартовская девальвация рубля и резко выросшая безработица — у людей не будет уверенности в завтрашнем дне. Поэтому помощь государства им будет очень кстати», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доля жителей России, чей доход не превышает 15 тыс. рублей в месяц, выросла в июне почти до 45%.

Читайте также: Доход почти 45% жителей России не превышает 15 тыс. рублей?