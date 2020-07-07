Москва, , 10:02 — REGNUM Доля жителей России, чей доход не превышает 15 тыс. рублей в месяц, выросла в июне почти до 45%. Таковы опубликованные 7 июля результаты опроса, проведённого СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива».

Телефонный опрос проходил в феврале и июне, он охватил 1500 респондентов старше 18 лет во всех федеральных округах. Участники опроса называли свой средний доход вне зависимости от того, официальный ли он.

В феврале дохода в 15 тыс. рублей в месяц не было у 38,1% опрошенных, в июне их доля увеличилась до 44,6%. Доход выше 15 тыс. рублей в феврале имели 61,8% опрошенных, в июне — 55,3%, уточняет РБК.

Доходом более 25 тыс. рублей в феврале располагали 36,2% респондентов, в июне — 27,1%. Доход от 5 тыс. до 15 тыс. рублей имели 31,2% в феврале против 36,5% в июне. От 15 тыс. до 25 тыс. рублей получали в феврале 25,6%, в июне — 28,2%.

Средний доход менее 5 тыс. рублей в месяц имели в феврале 6,9% респондентов, в июне — 8,1%. От 25 тыс. до 35 тыс. рублей в феврале получали 15,3%, в июне — 13% опрошенных.

Доходом более 35 тыс., но менее 50 тыс. рублей располагали в феврале 11,5% респондентов, в июне — 8,5%. Доля тех, кто получал от 50 тыс. до 100 тыс. рублей сократилась вдвое — до 3,5% вместо 7,6%.

Доля имеющих доход более 100тыс. рублей увеличилась с 1,8% до 2,1%.