Москва, , 13:37 — REGNUM В России только начинается самый тяжелый период кризиса, вызванный коронавирусом. Об этом 7 июля завил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса», — сказал Дворкович в ходе международного промышленного марафона «Иннопром онлайн».

По его словам, больше всего это коснется малый и средний бизнес — «там все проблемы еще впереди». Дворкович добавил, что проблемы «наступят только к концу лета, осенью, может, к концу года».

Как сообщало ИА REGNUM, основные меры господдержки малому бизнесу в кризис из-за пандемии коронавируса — отсрочка или отмена уплаты налогов, субсидии, арендные и кредитные каникулы.

Согласно данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), треть предпринимателей в России (35%) рассчитывают вернуться к докризисным показателям через несколько месяцев или раньше.

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