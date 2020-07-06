Москва, , 12:02 — REGNUM Треть предпринимателей в России (35%) рассчитывают вернуться к докризисным показателям через несколько месяцев или раньше, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Читайте также: Каждый пятый предприниматель уволил часть сотрудников после пандемии

Практически столько же (36%) ожидают, что выйдут на докризисный уровень не ранее, чем через год, 21% — через 2−3 года. 8% отметили, что коронавирус не сказался на их работе.

Более половины предпринимателей (52%) сказали, что карантин не повлиял на их бизнес-планы. 8% в период самоизоляции нашли новые идеи, форматы ведения бизнеса. Поменять планы на будущее пришлось 40% бизнесменов.

Опрос проведен в июне 2020 года среди 500 представителей бизнеса из всех основных отраслей экономики РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, каждому пятому (18%) предпринимателю в России из=за пандемии коронавируса пришлось уволить часть сотрудников.

Читайте также: Кризис — не повод уходить из бизнеса, считают 88% предпринимателей