Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM В арбитраж Свердловской области в рамках банкротного дела ПАО «Уральский транспортный банк» (Уралтрансбанк), лишившегося лицензии в октябре 2018 года, поступило заявление с требованием привлечь к субсидиарной ответственности трёх бывших топ-менеджеров банка. Один из них — крупный акционер ПАО. Сумма претензий госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» составила более 2,2 млрд рублей. Их рассмотрят 10 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

К ответу просят привлечь экс-главу правления Валерия Заводова (владелец 37,78% доли акций напрямую и 14,95% через московское ООО «МФК-2002», а также имеет доли еще в ряде юрлиц-акционеров), бывших членов правления Елену Козловскую (была зампредседателя правления) и Андрея Спицина.

По мнению управляющего, топ-менеджерами «совершены неправомерные действия по формированию безнадежной задолженности и снятию надлежащего обеспечения по такой задолженности». Помимо этого, ответчикам вменяется то, что они не предприняли мер к предупреждению банкротства, несмотря на существенное ухудшение финансового состояния банка. Общая сумма претензий — 2 265 270 000 рублей.

3 июля 2020 года суд принял обеспечительные меры в виде ареста на недвижимость, земельные участки, автомобили и денежные средства Валерия Заводова. Под арест попало имущество и других ответчиков.

Напомним, банк лишился лицензии 25 октября 2018 года. В феврале 2019 года ЦБ РФ сообщил, что временная администрация обнаружила признаки вывода активов ПАО на сумму 1,4 млрд рублей.

27 декабря 2018 года банк был обанкрочен. На начало июня 2020 года у него есть обязательства перед 2 022 кредиторами на сумму 7,887 млрд рублей.