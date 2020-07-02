Бишкек, , 16:29 — REGNUM Деньги, которые правительство Киргизии получает от других стран и международных доноров на борьбу с коронавирусом, будут использованы по целевому назначению. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, для противодействия коронавирусной инфекции киргизстанские власти уже привлекли около $645 млн (45 млрд 434 млн рублей), из которых финансовая помощь составляет $627,3 млн (44 млрд 188 млн рублей), а гуманитарная помощь — $17,7 млн (1 млрд 247 млн рублей).

«На сегодняшний день из этих средств для поддержки бюджета поступило $291,9 млн (20 млрд 562 млн рублей)», — уточнил высокопоставленный чиновник.

Также Боронов отметил, что для реализации инвестиционных проектов привлекается $206,2 млн (14 млрд 525 млн рублей), которые планируется направить на оказание поддержки сферам здравоохранения, социальной защиты и восстановления экономики после кризиса, спровоцированного пандемией.

Подводя итог, глава правительства пообещал, что «по каждой полученной на эти цели копейке правительство предоставит отчет». И добавил, что фискальные и правоохранительные органы республики возьмут этот вопрос на контроль.

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