Москва, , 15:54 — REGNUM Многие предприниматели в России отмечают негативные последствия от пандемии коронавируса. Каждому пятому (18%) пришлось уволить часть сотрудников, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Читайте также: Кризис — не повод уходить из бизнеса, считают 88% предпринимателей

Заявили о снижении выручки 76% руководителей компаний, о сокращении спроса на товары или услуги — 66%, о сокращении числа поставщиков — 36%.

Около четверти предпринимателей (24%) сказали, что уменьшили числа филиалов или точек продаж. Каждый третий (34%) отправил сотрудников в отпуск за свой счет.

Опрос проведен в июне 2020 года. Опрошено 500 представителей бизнеса из всех основных отраслей экономики РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство предпринимателей в России (88%) считают, что кризис не заставит бросить бизнес.

Читайте также: Предприниматели объяснили, каких последствий кризиса опасаются