Москва, , 13:49 — REGNUM В России авиакомпании и аэропорты в основном устранили нарушения рекомендаций по мерам против коронавируса, об этом 3 июля сообщили в Росавиации.

«В настоящее время выявленные несоответствия в основном устранены. Вопрос находится на постоянном контроле Росавиации и ее территориальных управлений, а также Минтранса России», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на письмо заместителя руководителя Ространснадзора Андрея Шнырева сообщила, что многие российские авиакомпании нарушают санитарные требования, не измеряя температуру тела пассажиров.

Подобные нарушения выявили в авиакомпаниях «Аэрофлот», S7, «Победа», «Россия», «Ямал», «Ираэро», «Алроса», «Азимут».

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