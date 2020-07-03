Москва, , 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По мнению экспертов, продление запрета на зарубежные рейсы носит технический характер. Это техническое решение было ожидаемым. Такую телефонограмму аэропорты получают ежемесячно с момента закрытия границ РФ.

При нормализации эпидемиологической ситуации в России запрет может быть пересмотрен. Авиаперевозчики готовы возобновить полеты за рубеж, они ждут распоряжение Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году от отпуска летом откажутся 43% жителей России. Планируют в отпуске остаться дома 19%.

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