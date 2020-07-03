Москва, , 11:02 — REGNUM Арбитраж Москвы, где слушался иск иностранной компании Margit Holdings Limited, полностью отказал ей во взыскании более 254 млрд рублей с ПАО «Алачевский металлургический завод», которое базируется в городе Северодонецке (ЛНР). Решение ещё может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок, передаёт ИА REGNUM.

Компания-ответчик ранее входила в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса» миллиардера Олега Мкртчана, осуждённого в 2019 году за хищение кредитов ВЭБ на общую сумму 2,5 млрд долларов. Госкорпорация в рассмотренном судом Москвы споре также присутствовала, но в качестве третьего лица.

Иск на сумму 254 954 360 736,637 рубля, куда заявитель включил долг по займу, проценты и неустойки, был подан ещё в октябре 2019 года. В основе спора был договор от 2011 года на 865 млн долларов США. В 2012 году допсоглашением сумма была увеличена до 1,5 млрд долларов США. Ещё через год сумму увеличили до 2,053 млрд долларов США. Заём, по сведениям истца, предоставлялся «с целью финансирования финансово-хозяйственной деятельности — осуществления платежей, указанных в реестре разрешенных платежей».

Из предоставленных в дело выписок суд не усмотрел, что перечисление денежных средств осуществлялось по озвученному договору займа. Суд учёл, что «номера SWiFT-подтверждений также не указаны в представленных выписках, получатель также не указан».