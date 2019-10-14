Москва, , 08:16 — REGNUM В московский арбитраж за два дня поступило сразу четыре иска от кипрской компании к ПАО «Алчевский металлургический комбинат», которое базируется в ЛНР. Самый крупный из них подан на сумму свыше 237 млрд рублей, но пока к производству не принят. Слушания по иску на 8,8 млрд рублей начнутся 21 февраля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во всех четырёх исках истцом выступает кипрская компания Margit Holdings Limited, а ответчик — ПАО «Алачевский металлургический завод», которое базируется в городе Северодонецке (Луганской области). Три иска к производству ещё не приняты, суммы претензий по ним составляют 237 555 005 736,14 рубля, 135 829 598 рублей и 3 669 279 191 рубль. Между тем к производству на сегодня принят иск на сумму эквивалентную 8 842 180 877 рублям. Предварительное заседание по нему назначено на 21 февраля 2020 года. В иске речь идёт «о взыскании задолженности по договору займа от 10.12.2013 г. в размере 135 829 598 долларов США 59 центов по состоянию на 07.10.2019 г. , в том числе: 82 878 307 долларов США 40 центов — сумма займа, 52 951 291 доллара США 19 центов — сумма процентов, начисленных за пользование займом, сумма неустойки (пени) на сумму невозвращенной в срок суммы займа и неуплаченных в срок процентов».

В 2012 году стало известно, что металлургический комбинат привлекает необеспеченный пятилетний кредит на 865 млн долларов. Его под 5,125% годовых должна была предоставить компания Margit Holding Limited. Вероятно, иски касаются возврата именно этого кредита. Сам комбинат является одним из старейших в Луганской области и основан в 1895 году.

Из публикаций СМИ известно, что завод ранее входил в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана. Последний был осужден в августе 2019 года на девять лет колонии по делу о хищении кредитов ВЭБ на сумму 2,5 млрд долларов.

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