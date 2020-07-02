Москва, , 13:57 — REGNUM При использовании Системы быстрых платежей (СБП) можно в разы снизить комиссию, взимаемую банком с юридических лиц. Для клиентов эта услуга крайне выгодна, заявила корреспонденту ИА REGNUM совладелец и заместитель генерального директора юридической компании URVISTA Светлана Петропольская.

«Гражданам больше не нужно запоминать сложные реквизиты, достаточно лишь указать номер своего мобильного телефона компании. Поступление денежных средств на счет физического лица должно происходить мгновенно без взимания комиссий.

Сервис будет удобен для использования не только клиентам. СБП эффективный инструмент и для выплат фрилансерам, курьерам, таксистам.

Кроме того, сервис можно использовать для перечисления заработных средств, денежных призов гражданам за участие в акциях и различных конкурсах.

Система быстрых платежей не раз показывала себя как довольно надежный способ для перевода средств, серьезных рисков для дальнейшего развития b2c-переводов нет.

Банк России ранее уже рекомендовал банкам не применять повышенные комиссии, например, за переводы социальных выплат, заработных плат.

Однако на сегодняшний день продолжают встречаться случаи взимания комиссии за перевод от юридического лица физическому лицу в пределах одного банка», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), осуществили первые переводы от компаний физическим лицам с использованием номера телефона.

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