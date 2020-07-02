Москва, , 11:46 — REGNUM Российские банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), осуществили первые переводы от компаний физическим лицам с использованием номера телефона. Об этом сообщает 2 июля РБК со ссылкой на источники на платёжном рынке.

Ранее через СБП были доступны переводы между счетами граждан в разных банках, отправка денег на брокерский счет или оплата товаров и услуг в некоторых магазинах. Теперь микрофинансовые организации могут таким образом переводить клиентам микрозаймы, позднее будет доступно получение выигрышей, страховок или денег от продажи автомобилей.

Первая b2c-операция выполнена банками «Русский cтандарт» и ВТБ, они перевели деньги микрофинансовой организации её клиенту. О доступности b2c-переводов сообщили также в Райффайзенбанке, а в Росбанке и Московском кредитном банке (МКБ) внедряют такую систему.

Новый функционал компании смогут использовать для любых целевых переводов в пользу физических лиц, например, при выплатах курьерам, таксистам и фрилансерам. Юридическому лицу потребуется только номер телефона, к которому у получателя привязан в банке счёт.

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