Тверь, , 02:59 — REGNUM Арбитраж Тверской области 21 июля 2020 года приступит к рассмотрению банкротного иска публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», которая заявила претензии к ООО «Стройсектор». Ответчик зарегистрирован в Москве, но вёл в Твери строительство дома на 64 квартиры, который так и не был сдан в срок, передаёт ИА REGNUM.

Иск в арбитраж поступил 1 июня 2020 года и 8 июня был принят судьей Романовой. Судом также решено привлечь к участию в деле о банкротстве министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций.

По данным из единой информационной системе жилищного строительства Минстроя РФ, ООО «Стройсектор» занималось строительством трёхэтажного дома на улице Трудолюбия в Твери. Планировалось, что объект на 64 квартиры жилой площадью 3 787 кв. м будет сдан во втором квартале 2020 года. На сегодня дом не введён в эксплуатацию и признан проблемным.

По данным ЕГРЮЛ, компания-застройщик учреждена в ноябре 2013 года. Имеет уставный капитал — 60 тыс. рублей и «прописку» в Москве. Единственный владелец — Максим Петров. Также из состава участников в июле 2019 года вышел Илья Кастрюков. Директор компании — Андрей Антонов. 18 мая 2020 года регистрирующий орган принял решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ из-за наличия в реестре недостоверных сведений.

Напомним, в начале июня федеральный фонд также подал банкротный иск к специализированному застройщику «Кедр» из Башкирии, чьи объекты были заморожены. Ранее жители жаловались главе республики на срыв сроков передачи жилья.