Стерлитамак, Башкирия, , 08:18 — REGNUM Федеральный фонд защиты прав долевых участников потребовал признать банкротом ООО «Специализированный застройщик «Кедр», на которого ещё осенью 2019 года главе Башкрии Радию Хабирову пожаловались дольщики. Иск публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» арбитраж Башкирии из-за недочётов оставил без движения до 17 июля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 9 июня 2020 года, но, так как истец не предоставил доказательств направления копии иска в адрес должника и заявленной саморегулируемой организации, его оставили без движения.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в декабре 2013 года в деревне Байрак Стерлитамакского района Башкирии, где и вело строительство многоквартирных домов. Директор компании с октября 2019 года — Никита Мешалкин, владелец с 2013 года — Шагида Кунакузина. Уставный капитал компании — 10 млн рублей.

Напомним, осенью 2019 года на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях на застройщика пожаловались дольщики, отмечавшие, что строительство домов заморожено и они не могут получить свои квартиры. Хабирова просили взять на контроль достройку объектов.

По данным единой информационной системе жилищного строительства Минстроя РФ, ООО «Специализированный застройщик «Кедр» является застройщиком десяти домов (блок-секций), которые были признаны проблемными. Все объекты по улице Дружная в деревне Байрак должны были сдать в четвёртом квартале 2019 года, но сроки сдачи в эксплуатацию сорваны.