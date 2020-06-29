Хабаровск, , 04:52 — REGNUM Национальная программа по развитию Дальнего Востока будет утверждена в ближайшие три месяца согласно указу президента России Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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Правительство РФ в трехмесячный срок должно утвердить национальную программу, в которой будут подробно прописаны направления и показатели социально-экономического развития Дальнего Востока. В частности: меры по повышению рождаемости, улучшению качества медицинской помощи, в том числе специализированной и высокотехнологичной. Также в программу войдут меры по улучшению образования, в том числе среднего профессионального и общего образования, культуры, физической культуры и спорта.

В программе будут прописаны меры по строительству нового жилья, по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда, формированию инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, обеспечивающей производство современной высокотехнологичной продукции, обладающей высокой конкурентоспособностью, включая создание на острове Русский в Приморье инновационного научно-технологичного центра, индустриальных промышленных парков, технопарков, промышленных кластеров в таких отраслях экономики, как нефтехимия, авиастроение, судостроение, других направления.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по развитию Дальнего Востока. Программа рассчитана до 2024 года с перспективой до 2035 года.