Владивосток, , 03:45 — REGNUM Под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития дальневосточных регионов обсуждались меры поддержки инвестпроектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

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На Дальнем Востоке реализуется более 2,4 тыс. инвестиционных проектов, которые получают господдержки. Инвесторами фактически вложено 1,2 трлн рублей в развитие Дальнего Востока. Если все заключенные соглашения будут реализованы, то объём инвестиций по ним составит более 4,3 трлн рублей. В рамках проектов уже создано более 51 тыс. рабочих мест, запущено 325 предприятий.

Так, по словам Юрия Трутнева, одобрено финансирование строительства объектов энергетической, транспортной, инженерной и газотранспортной инфраструктуры для проекта по строительству Находкинского завода минеральных удобрений, реализуемого в ТОР «Нефтехимический» в Приморье за счёт средств федерального бюджета в размере, не превышающем сметную стоимость, подтвержденную заключением выданным ФАУ «Главгосэкспертиза».

"Вне всякого сомнения, если мы развиваем энергетическую инфраструктуру, то она должна помогать не только в реализации конкретного проекта, но и давать возможности для развития территории и других проектов. Необходимо учесть все пожелания Якутии», — акцентировал полпред президента.

Подводя итог заседания, Юрий Трутнев сказал, что нужно вместе подготовить предложения по дополнительным мерам по развитию Дальнего Востока:

«Надо вместе подумать, что и как можно улучшить по разным направлениям. Предложения должны быть сформированы в кратчайшее время. Жду от вас предложений. От этого зависит то, как эффективно будут в дальнейшем развиваться субъекты».

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская АО оказалась на последнем, 85-м, месте в рейтинге социально-экономического развития регионов России.