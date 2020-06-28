Москва, , 14:14 — REGNUM Средства на поддержку экономики и выплаты гражданам берутся из резервов бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы «Москва. Кремль. Путин».

Президент отметил, что еще в начале нулевых в России был «хронический дефицит» бюджета, люди не получали зарплаты по несколько месяцев. За прошедшее время резервы страны «выросли в 50 раз», заявил глава государства.

Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, промышленность «выросла под 90 процентов», а обрабатывающие отрасли — более чем вдвое. Еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики, однако если сравнивать с 90-ми годами, сегодня Россия — это «другая страна», подчеркнул Путин, выразив надежду, что из ситуации, связанной с коронавирусом, удастся выйти с минимальными потерями.

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