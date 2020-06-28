Москва, , 14:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что жизни граждан страны важнее спасения ее экономики. Об этом глава государства заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

«Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства. Любого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами, это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весь мир столкнулся с серьезными экономическими проблемами из-за пандемии коронавируса. Многие отрасли экономики пришлось остановить, потребление резко упало.