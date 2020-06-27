Москва, , 19:16 — REGNUM В России на фоне неопределенности с датами снятия ограничений туроператоры корректируют свои планы на лето, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«(Туроператоры) аннулируют туры с вылетами в июле. Об этом уже сообщили туроператоры ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel, «Интурист», — пишут «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта 2020 года Россия в связи с распространением коронавируса полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Ранее заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.

Читайте также: Коронавирус в России: надо додавить заразу — трансляция