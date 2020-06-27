Москва, , 12:16 — REGNUM Отказ Минтруда распространить антикризисные выплаты в 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 16 до 18 лет вызвал недоумение, дискуссия будет продолжена в июле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Я уверен, что дискуссия далеко не завершена. Во-первых, мы говорим об учащихся, соответственно, говорим про поддержку детей. Во-вторых, предлагать им работать можно, но надо понимать, что на рынке труда и так очень много безработных и в этом контексте статус самозанятых ситуацию не решит. Этот отказ вызывает неудовлетворение, и это одна из наиболее обсуждаемых тем сегодня. Со своей стороны, я планирую в Госдуме на пленарной неделе, которая пойдет с после 5 июля, к этой теме вернуться», — заявил Шеин.

Парламентарий напомнил, что в начале мая на имя президента РФ Владимира Путина направил письмо с просьбой распространить выплаты в 10 тыс. рублей на лиц до 18 лет.

«Пока я получил промежуточный ответ, что предложения изучаются и обдумываются. Вместе с тем я, как и очень многие с радостью воспринял информацию о том, что Совет Федерации решил поддержать идею по этим выплатам. Исходим из того, что Совет Федерации обычно высказывается всё-таки там, где уже есть некоторые переговорные процессы, это не Госдума, где разные партии, фракции, понимаем, что если «Единая Россия» что-то заявляет, там уже, скорее всего, всё согласовано. Совет Федерации — это надпартийный орган и, как правило, их публичное заявление потом реализуется. Плюс ещё и Анна Кузнецова также заявила о своём предложении о распространении этих выплат на детей в возрасте до 18 лет. Плюс ещё большая общественная реакция — собрано порядка 150 тыс. подписей и этот сбор продолжается. Поэтому когда три дня назад президент тему десятитысячных выплат не распространил на подростков, и прозвучало, что давайте мы этим людям предоставим статус самозанятых, и у нас будет плюс 3 млн предпринимателей, конечно, это вызвало недоумение», — отметил Шеин.

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Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет, профильное министерство высказалось против, дало отрицательный отзыв на письмо уполномоченного по правам ребенка Анне Кузнецовой, говорит депутат.

Ранее Президент Владимир Путин в обращении к гражданам РФ сообщил, что нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет.

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